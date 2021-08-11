رومينيجه يكشف أسباب عدم تحرك بايرن ميونخ لضم ميسي

رومينيجه يكشف سببين رئيسيين لعدم تحرك بايرن ميونخ لضم ميسي.

أعرب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني عن أسفه لرحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، وأسباب عدم تحرك النادي البافاري لضم الأرجنتيني.

وانتقل ليونيل ميسي رسميًا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ليشكل ما يمكن أن يصبح فريق أحلام إلى جانب نيمار وكيليان مبابي، وسيرخيو راموس، والعديد من النجوم في كل المراكز.

ويبدو أن رومينيجه تأثر كثيرًا لرحيل ميسي عن برشلونة، بعد الرحلة الطويلة للأرجنتيني في ملعب "كامب نو".

ماذا قال رومينيجه حول رحيل ميسي عن برشلونة؟

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية، علق رومينيجه على رحيل ميسي عن برشلونة بقوله: "عندما علمت بالأمر شعرت بالحزن صراحة، علاقة برشلونة وميسي كانت مثل الزواج الناجح لمدة 21 عامًا، وانفصلا الآن".

وأضاف: "يمكن أن نعرف مدى استيائه مما حدث، لقد كان ميسي مستعدًا للتخلي عن كثير من المال للاستمرار في برشلونة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجديد عقده، وكان ذلك بمثابة خيبة أمل بالنسبة له".

ورغم التشكيلة الخرافية التي يمتلكها باريس سان جيرمان، إلا أن رومينيجه لا يرى أن ذلك سيجعلهم فريقًا ناجحًا، وقال عن ذلك: "باريس سان جيرمان لن يكون فريقًا منقطع النظير".

ماذا قال رومينيجه عن محاولة بايرن ميونخ لضم ميسي؟

ويرى رومينيجه أن بايرن ميونخ لم يمتلك أي فرصة في التعاقد مع ميسي.

وقال رومينيجه: "انتقال ميسي إلى بايرن ميونخ كان سيمثل مشكلة كبرى، الصفقة لم تكن ستحدث لعدة أسباب".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون الأمر ماليًا وسيتسبب في حدوث مشكلات خاصة في غرفة الملابس، لا شيء يبقى سرًا اليوم، اللاعبون يعرفون بالضبط تقريبًا ما يحصل عليه الآخرون بجوارهم".

وتابع: "مستوى الراتب الذي كان سيقدمه بايرن إلى ميسي هو نفس ما كان سيحصل عليه في برشلونة، وهو ما لم ينجح معه".

واختتم رومينيجه تصريحاته قائلًا: "المشكلة الثانية، بالكاد أستطيع تخيل شخص مثل ميسي في بلد مثل ألمانيا"، حيث يعتقد أن سبب هذا الافتراض هو ثقافة الحسد الواضحة في بلاده.

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