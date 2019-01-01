رومينيجه: لم نقدم بعرض رسمي لضم ساني وكلوب ليس في خطتنا

تعرف على تصريحات رومينيجه حول إمكانية انضمام ساني إلى بايرن ميونخ

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أكد كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي لبايرن ميونخ، أنّ الفريق لم يقدم أي عرض رسمي لضم ليروي ساني من مانشستر سيتي مشيدًا بما يقدمه يورجن كلوب رفقة ليفربول.

صحيفة "كيكر" أكدت وجود مفاوضات بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بشأن ضم ساني.

وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لم نقدم أي عرض رسمي إلى مانشستر سيتي للتعاقد مع ساني، الأمر لم يصل إلى هذه الدرجة بعد".

وأوضح: "في البداية يجب على اللاعب تحديد موقفه من الرحيل عن الفريق والانضمام إلى بايرن ميونخ، وبما أنّه لم يحسم قراره بعد فلن نقدم عرضًا".

صاحب الـ 63 عامًا أشاد بما يقدمه يورجن كلوب مع ليفربول خلال السنوات الماضية مؤكدًا أنّ شكل الريدز أمام بايرن ميونخ في مباراة الأبطال يعكس التغيير الكبير الذي تسبب به المدرب.

وأردف: "بطولة دوري أبطال أوروبا كانت طوق نجاة كلوب للاستمرار في الفريق، لو خسر نهائيًا آخر لكان الأمر قاتلًا بالنسبة له".

واختتم: "لا نفكر في أن يتولى كلوب تدريب الفريق لأن لدينا مدرب بالفعل وبداية من 2022 سيكون المدرب متاحًا في السوق بانتهاء عقده مع ليفربول وقتها سوف نرى".

جدير بالذكر أنّ السيتزنز أصبح أول فريق يحقق الثلاثية المحلية في موسم واحد بانجلترا بعد الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والاتحاد.