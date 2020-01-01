رومينيجه: لايبزج مفيد للبوندسليجا ولكن

قمة منتظرة بين بايرن ميونخ ولايبزج

أشاد مدير بايرن ميونخ كارل هانز رومينيجه بخصم فريقه المقبل لايبزج، وعلق على المنافسة الدائرة في الدوري الألماني بين عدة أطراف.

وانتزع بايرن صدارة البوندسليجا في الجولة الماضية بعد تعثر لايبزج بالتعادل الإيجابي مع بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة هدفين لكل جانب.

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وقال رومينيجه مع "Sportbuzzer": "هذا الفريق لايبزج جيد للغاية، ويعطي صورة جيدة للدوري الألماني، كما أنه يحترم قواعد اللعب النظيف".

وأكمل: "يطبقون قواعد اللعب النظيف دون أي شكوى، ليست كل الفرق مثلهم، كل شيء واضح هناك، البنية التحتية، المدرب، خطط الانتقالات، الفريق يملك فلسفة واضحة".

وختم: "ولكن، أقدر بوروسيا دورتموند أكثر منهم، بالنسبة لي دورتموند أقيم من حيث الجودة والعدد، لايبزج هو القوة الثالثة في ألمانيا خلف دورتموند".

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ويستضيف بايرن ميونخ نظيره لايبزج مساء الأحد على ملعب "أليانز أرينا" لحساب الجولة الحادية والعشرين من ترتيب البوندسليجا.