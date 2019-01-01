رومينيجه: كوفاتش رفض انتقال بواتينج إلى باريس

رومينيجه يناقش ميركاتو بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف كارل هانز رومينيجه، مدير بايرن ميونخ، أن الفريق لم يمانع رحيل مدافع جيروم بواتينج، ولكن المدرب نيكو كوفاتش هو من منع رحيله إلى باريس سان جيرمان.

الدولي الألماني كان على وشك الانتقال إلى بطل فرنسا الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم، وحالياً الحديث عاد مجدداً عن مغادرته لبايرن ميونخ.

وقال رومينيجه مع "بيلد": "الإدارة كانت وافقت على رحيل بواتينج إلى باريس، ولكن كوفاتش عارض الأمر بسبب أسلوب اللعب".

وأكمل: "شعرت أن بواتينج لم يعجبه القرار، الآن نبحث عن الحل الذي يناسب كل الأطراف لحل الموقف".

وعن اهتمامات الفريق في ميركاتو هذا الصيف: "علاقتي مع مدير لايبزج طيبة، وأخبرته لو أردنا فيرنر سأتحدث معه مباشرة، أما سانشيز فهو سعيد معنا".

حارس شالكه يتجاهل اهتمام بايرن ميونخ بضمه

❌ دخول الكرة إلى المرمى مرفوض رفضًا باتًا ❌🤷‍♂️pic.twitter.com/TDcRjB6X5I — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

كيميتش: التوقيع مع ساني مكسب كبير لبايرن ميونخ

وأردف: "تحدثت مع فولر بخصوص هافارتز قبل أسابيع، لا أعرف إذا كان يوماً ما سيلعب معنا، هو لاعب جيد ولكني لا أحب التوقع عن أمور مستقبلية".

وختم رومينيجه: "ساني يجب أن يقرر مستقبله، أي صفقة عملية ثلاثية، سنرى ما سيحدث".

وضم بايرن حتى الآن المدافعين لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد وبينيامين بافارد من صفوف شتوتجارت.