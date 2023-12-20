رومينيجه: برشلونة وريال مدريد أرادا تدمير "البريميرليج".. واستقطاب العرب!

اتصلت به كثيرًا لكنه لم يمتلك الشجاعة للرد عليّ!

أكد الألماني كارل هاينز رومينيجه، عضو اللجنة التنفيذية لليويفا، أن مشروع دوري السوبر الأوروبي "بطولة ميتة" روجت لها فرق إسبانية بهدف الإضرار بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رومينيجه، في تصريح لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "يريدون أن يصبح الدوري الإيطالي (درجة ثانية)، وكذلك الدوري الألماني.. هل تعلمون السبب؟ للإضرار بالدوري الإنجليزي، الذي يتقاضى أكثر لأنه الأفضل. الإسبان أرادوا الإضرار به واخترعوا هذه البطولة".

وأضاف: "ذريعة السوبر ليج كانت ضم أفضل الفرق الأوروبية، لكن الهدف كان ضم العرب والأمريكيين وتنظيم بطولة دولية. وخسارة الجذور".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "لقد خسروا، حان الوقت للاعتراف بذلك، لقد لعبت كرة القدم وأعلم أنه عندما تخسر عليك أن تعترف بذلك وهذا كل شيء.. لا يتبقى سوى ريال مدريد وبرشلونة، لقد خرج يوفنتوس، على الأقل هذا ما يبدو لي".

وختم: "لا أفهم موقف أنييلي، كان يشغل منصب رئيس رابطة الأندية الأوروبية، وكان عضوًا في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وكان رئيسًا ليوفنتوس.. لقد فقد كل شيء، بما في ذلك صورته.. اتصلت به في كثير من الأحيان ولم يرد على الهاتف، لم تكن لديه الشجاعة للقيام بذلك".

وتأتي تصريحات رومينيجه قبل يوم من إصدار محكمة العدل الأوروبية غدا الخميس حكمها بخصوص ما إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي ونظيره الدولي بخصوص إنشاء بطولة ال"سوبر ليج" يتعارض مع القواعد الأوروبية للتنافس.