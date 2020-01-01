رومينيجة: لا مزيد من التعاقدات في الشتاء

رومينيجة يعلن نهاية ميركاتو بايرن ميونخ

ذكر الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينس رومينيجة أن سوق الانتقالات الشتوية قد انتهى بالنسبة للفريق البافاري ولن تكون هناك تعاقدات جديدة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها رومينيجة لـ "جول" و"سبوكس" على هامش معرض الأعمال الرياضية والمقام حاليًا في دوسلدورف.

وحول ما يتبقى من الموسم الحالي قال كارل هاينس رومينيجة إن الفريق يسير بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة ووفق نسق تصاعدي يساعده على العودة إلى المنافسة.

وأضاف: "لدينا فريق مميز ومن الدرجة الأولى، ولا أعتقد أنه علينا إضافة أي أسماء لا نحتاجها لمجرد أن سوق الانتقالات مفتوح"

وتابع: "قبل أعياد الميلاد قلنا إن المدرب هانز فليك سيبقى على رأس الفريق على الأقل حتى نهاية الموسم، والآن يجب أن نشيد بالعمل الذي قدمه"

وأردف: "فيما هو قادم كل شيء ممكن، فليك يقوم بعمل مميز وهذا قد يجعلنا نجدد الثقة فيه، ولكننا لا نريد أن نسبق الأحداث في الوقت الحالي"

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يذكر أن بايرن ميونخ قد تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الحالي مع الظهير الأيمن الإسباني لريال مدريد ألفارو أودرويزولا على سبيل الإعارة.