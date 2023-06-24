روميلو لوكاكو يعود إلى الصورة ويُربك حسابات الهلال في الميركاتو

الهلال يتجه للهجوم بعد دعم الوسط والدفاع

نجح الهلال في دعم وسطه بالبرتغالي روبن نيفيش ودفاعه بالسنغالي خاليدو كوليبالي، ولكن الملف الأهم وهو المهاجم لم يُحسم بعد.

النادي السعودي ارتبط بعدد من المهاجمين خلال الأسابيع الماضية، وقد دخل في مفاوضات مع روميلو لوكاكو لكن قيل أن عرضه رُفض من جانب مهاجم تشيلسي الذي قضى الموسم الماضي معارًا مع إنتر.

هذا الرفض دفع الهلال للتفاوض مع مهدي طارمي مهاجم بورتو، وقد أبدى اللاعب الإيراني ترحيبه بالانتقال للدوري السعودي، لكن صحيفة اليوم السعودية أكدت حدوث تطورات ملفتة في المفاوضات مع لوكاكو اليوم السبت أربكت حسابات الإدارة الزرقاء.

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم، أشار إلى أن المهاجم البلجيكي غير موقفه وأصبح منفتحًا على فكرة اللعب للهلال الموسم القادم، خاصة مع إصرار ناديه الإنجليزي على رفض عرض إنتر لتمديد إعارته أو شرائه نهائيًا.

الميدان الرياضي أوضح أن هذا التطور أربك حسابات المفاوض الهلالي الذي أصبح محتارًا بين مواصلة التفاوض مع طارمي وحسم ضمه للفريق أو العودة إلى المفاوضات مع لوكاكو بهدف التوصل لاتفاق مع وكلائه.