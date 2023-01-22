روما يُزاحم ميلان .. مورينيو يطلب زياش

زياش على رادار الدوري الإيطالي

كشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي المعروف أن نادي روما على تواصل مع وكيل أعمال حكيم زياش نجم تشيلسي.

وبحسب ما أورده فإن روما على اتصال بوكيل زياش وتحدث الجيالوروسي إلى وكيل النجم المغربي، الذي يحظى باهتمام ميلان أيضًا منذ الصيف الماضي.

وأشار الإيطالي إلى أن الخطوة مرتبطة برحيل نيكولو زانيولو المحتمل، والذي يعد هدفًا لكلًا من توتنهام وآرسنال، مع عدم رغبته في تجديد عقده مع نادي العاصمة الإيطالية.

وشدد التقرير أن تعاقد روما مع زياش يعد أمرًا صعب في الوقت الحالي بسبب راتبه، حيث يتقاضى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا راتبًا يصل إلى 6.5 مليون في الموسم مع البلوز.

يذكر أن زياش شارك أساسيًا أمس في مباراة تشيلسي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي وخاض 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون تسجيل أي أهداف حتى الآن.