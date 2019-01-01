روما يعرض ثلاثة لاعبين للحصول على إيكاردي

إنتر لا يريد إيكاردي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن روما عرض على إنتر ثلاثة من نجومه من أجل إتمام التعاقد مع مهاجمه ماورو إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية.

إيكاردي أصبح غير مرغوباً به في إنتر بحسب الصحف، وخصوصاً بعد مشاكله في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الإدارة والمدرب السابق لوشيانو سباليتي.

وذكرت "أدنكرونوس" أن جويدو فيينجا، مدير روما، عرض على المدير الرياضي لإنتر بييرو أوسيليو الثلاثي إيدن دجيكو، أليكساندر كولاروف، وستيفان الشعراوي.

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▪️ روبين

▪️ ريكاردو كارفاليو

▪️ مايكل إيسيان

▪️ تيبو كورتوا

▪️ إيدين هازارد pic.twitter.com/luT3vLKpLd — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

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وأكدت عدة مصادر أن صفقة انتقال دجيكو إلى النيراتزوري محسومة بين اللاعب والناديين، ولكن روما يريد إدراجه ضمن صفقة إيكاردي، الذي بحسب التقرير لا يريد مغادرة إنتر.

ويقدر إنتر إيكاردي في حدود 80 مليون يورو، وحاول إدراجه في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من أجل روميلو لوكاكو، أو باولو ديبالا من يوفنتوس.

يذكر أن روما لن يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد حلوله سادساً في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.