روما يضرب موعداً مع يوفنتوس في كأس إيطاليا بعد إقصاء بارما

روما تغلب على بارما بهدفين دون رد في دور الـ 16

حجز روما مقعده في ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد تغلبه على بارما بهدفين دون رد، ليضرب الذئاب موعداً مع يوفنتوس في الدور القادم.

شوط المباراة الأول، كان هادئاً وسط سيطرة من روما، واتسم الشوط بقلة الفرص الخطيرة من الجانبين.

ومع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 49 استطاع بيليجريني تسجيل الهدف الأول، بتسديدة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء.

الشوط الثاني، كان أكثر إثارة من الأول، وظهرت فيه الفرص الخطيرة بشكل واضح خاصة من الضيوف، بحثاً عن هدف تعزيز التقدم.

وفي الدقيقة 73، بعد عرضية من الجانب الأيمن ارتطمت الكرة في يد مدافع بارما ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

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تقدم بيليجريني لتنفيذ ركلة الجزاء، ووضعها أرضية على يسار حارس المرمى معلناً عن الهدف الثاني لفريق.

جدير بالذكر أن روما سيلعب مع يوفنتوس في ربع النهائي، وفي نفس الدور سيلعب ميلان مع تورينو، وفيورنتينا امام إنتر، ونابولي مع لاتسيو.