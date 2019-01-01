روما يستطلع رأي فينجر بخصوص تدريب الفريق

روما يواصل البحث عن مدرب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن روما اتصل بالمدرب الفرنسي أرسين فينجر بالأيام الماضية لاستطلاعب رأيه في تدريب الجيالوروسي الموسم المقبل.

ويبحث روما عن مدرب دائم لخلافة كلاوديو رانييري الذي تولى المهمة بشكل مؤقت منتصف الموسم الجاري، وفشل في مساعيه بتعيين أنطونيو كونتي بعد رفض الأخير.

وقالت "كوريري" إن فرانكو بالديني، مستشار رئيس النادي جيمس بالوتا التقى في أكثر من مناسبة مع فينجر في العاصمة الإنجليزية لندن.

ـــــــــــــــــــــ سيرفع كأس دوري الأبطال هذا الموسم! 🏆 pic.twitter.com/RwrvatXdMy — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

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وأشار التقرير أن تأهل روما لدوري الأبطال سيلعب دوراً كبيراً في إقناع المدرب الفرنسي بتولي المنصب، خصوصاً بعد تصريحاته الأخيرة حول استعداده للعودة للتدريب.

وكشفت الجريدة أن الأسماء الأخرى المرشحة بعد استبعاد كونتي وماورتيسيو ساري، مدرب تشيلسي، هي باولو فونسيكا، المدير الفني لشاختار دونتسك، والفرنسي لوران بلان.

ويحتل روما حالياً الترتيب الخامس قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري الإيطالي، ويلعب مع يوفنتوس في المرحلة المقبلة.