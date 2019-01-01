روما وتوتنهام يحاولان حرمان ميلان من مهاجم ريال مدريد

هل يرحل ماريانو في الصيف؟

يخطط نادي روما الإيطالي للحصول على خدمات ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية في ظل اهتمام من توتنهام.

ريال مدريد عرض ماريانو على ميلان الإيطالي لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ روما يحاول خطف صاحب الـ 25 عامًا قبل الانضمام إلى ميلان وذلك لأجل تعويض رحيل إيدين دجيكو المتوقع.

وأوضحت أنّ الجيلاروسي حاول التعاقد مع اللاعب حينما كان في صفوف ليون العام الماضي إلا أنّ ريال مدريد نجح في خطفه.

ويحاول توتنهام إقناع ماريانو بالانضمام إلى كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو، إلا أنّ اللاعب متردد في قبول العرض خوفًا من عدم المشاركة أساسيًا.

وفي ظل وجود هاري كين، فمن الصعب الاعتماد على الدومينيكي بشكل أساسي، إلا أنّ المدرب الأرجنتيني يستطيع منحه دقائق أكثر من التي يلعبها في ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ توتنهام تحاول حسم صفقة داني سيبايوس من ريال مدريد.