روما والانتر يتصارعان على ضم مهاجم أتلانتا

دوفان زاباتا مهاجم أتلانتا يشعل الصراع بين فريق العاصمة الإيطالية والنيراتزوري

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صراع بين فريقي روما وانتر ميلان على ضم دوفان زاباتا مهاجم فريق أتلانتا، الذي أحرز 14 هدفًا في ثماني مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

اللاعب الدولي الكولومبي يعتبر أحد المواهب الصاعدة بالدوري الإيطالي وأحد النجوم التي يتصارع عليها كبار أندية القارة العجوز.

مورينيو يكشف عن تكرار واقعة سلة الملابس مع تشيلسي

زاباتا كان قد أحرز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في المباراة التي انتهت بفوز كتيبة المدرب جيانبيرو جاسبريني على فروسينوني بخماسية مقابل لا شيء.

ويأمل روما في ضم زاباتا نظرًا لتراجع مستوى مهاجميه باتريك تشيك وإدين دجيكو.

ومن المتوقع أن تطلب إدارة أتلانتا مبلغًا يقدر بـ 40 مليون يورو للتخلي عن مهاجمها التألق.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا كان قد انضم لأتلانتا قادمًا من سامبدوريا في الصيف الماضي بمبلغ يقدر بـ 14 مليون يورو على سبيل الإعارة، مع حق الشراء مقابل إضافة 12 مليون يورو إضافية.

يشار إلى أن زاباتا لاعب أستوديانتس السابق، كان قد سبق له اللعب في أندية نابولي وأودينيزي في إيطاليا.