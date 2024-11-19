"إذا لم يتدخل مانشيني فليس أمامه سوى هذا الخيار" .. دعوة لإنقاذ مسيرة سعود عبد الحميد على طريقة ثنائي بيرشكوت!

"المدرب الإيطالي حرره من الهلال بثمن بخس"

دعا الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، اللاعب سعود عبد الحميد، نجم منتخب السعودية والمحترف بصفوف روما الإيطالي، في التفكير بالانتقال إلى الدوري البلجيكي إذا لم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لنادي الذئاب.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي في سبتمبر الماضي بعقد يمتد حتى 2028، لكنه يعاني من الغياب الطويل عن المشاركة، حيث لم يلعب مع الفريق الإيطالي سوى مباراتين في الدوري الأوروبي بواقع 84 دقيقة فقط.

وقال أباعود في برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية: "مانشيني ساهم في إيجاد عقد من روما لاحتراف سعود عبد الحميد ليرحل عن الهلال بثمن بخس (2.5 مليون يورو)، مع وعد النادي بتعويضه بضم كانسيلو والمساهمة في راتبه، وفي النهاية لم ينضم كانسيلو للبرنامج والهلال هو من يدفع راتبه".

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وأضاف: "لو تولى مانشيني قيادة روما، ستكون تلك الفرصة الأخيرة لسعود عبد الحميد من أجل إثبات ذاته مع النادي الإيطالي، خصوصًا أنه لا يستطيع العودة إلى دوري روشن في موسم الانتقالات الشتوية، وفقًا للوائح الفيفا".

وتابع أباعود: "إذا كان سعود قد رحل إلى روما وسيعود في الصيف المقبل، فلماذا من الأساس فرط الهلال في لاعب بهذه الإمكانيات مقبل 10 ملايين ريال بينما ذهب نفس النادي للتعاقد مع متعب الحربي بـ123 مليون ريال".

وختم: "أرى أن سعود يجب أن يفكر في تجربة احتراف مروان الصحفي وفيصل الغامدي بنادي بيرشكوت البلجيكي والتي أظهرت ثمارها سريعًا، وإذا لم يجد طريقًا للتألق في الدوري الإيطالي، فعليه أن يبحث عن فرصة أخرى للاحتراف في بلجيكا، وهذا لمصلحة الكرة السعودية".