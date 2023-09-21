"روما لم يخسر أمام إشبيلية" .. جوزيه مورينيو يواصل عناده متذكرًا أحداث نهائي الدوري الأوروبي!

مورينيو يصر على أن روما لم يخسر نهائي النسخة الماضية من الدوري الأوروبي..

يصر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي على أن فريقه لم يخسر نهائي نسخة 2022-2023 من بطولة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني، على الرغم من خسارته البطولة بركلات الترجيح.

وبينما بدا فريق العاصمة الإيطالية في طريقه للفوز بلقب الدوري الأوروبي 22-23 بعد تقدمه عبر باولو ديبالا، إلا أن هدف جيانلوكا مانشيني في مرماه أرسل المباراة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، ليحقق إشبيلية لقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه بعد مباراة متوترة شهدت حصول 14 لاعبًا ومدربًا، بما في ذلك مورينيو، على بطاقات صفراء.

مورينيو يصر على أن تلك المباراة لم تسفر عن هزيمة فريقه، حيث قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الافتتاحية من الدوري الأوروبي 2023-2024: "إنه موسم مختلف عن الموسم الماضي، ومسابقة مختلفة".

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مضيفًا: "لكن سأستمر في القول حتى النهاية إننا لم نخسر النهائي في بودابست، في كل مرة يتحدث معي الناس عن ذلك سأقول لهم إننا لم نخسر".

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على الرغم من أن روما وصل إلى النهائي الموسم الماضي، إلا أنه بدأ مشواره في تلك النسخة بالخسارة 2-1 خارج ملعبه أمام لودوجوريتس قبل ما يزيد قليلاً عن عام، ومورينيو عازم على عدم تكرار هذه الأمر مرة أخرى.

وقال المدرب البرتغالي: "ومع ذلك، نعود لنبدأ من الصفر والهدف الأول هو التأهل للمرحلة المقبلة".

مختتمًا حديثه قائلًا: "لقد بدأنا المجموعة العام الماضي بهزيمة وهذا ما أدى إلى تعقيد الأمور، حيث كان علينا خوض المباريات الفاصلة، لذلك من الواضح أن الفوز بالمجموعة سيكون مهمًا".

قبل نهائي الموسم الماضي، فاز مورينيو بجميع النهائيات الأوروبية التي شارك فيها، وانتهى به الأمر بإلقاء ميدالية الوصيف لطفل وسط الجمهور، بينما احتفل إشبيلية بانتصاره.

ويبدو أن المدرب البرتغالي لديه عمل غير مكتمل في الدوري الأوروبية بعد هزيمتهم الدراماتيكية في المرة الأخيرة.