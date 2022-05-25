روما ضد فينورد: مباشر لحظة بلحظة

روما 1×0 فينورد

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44' عرررضية رائعة من الجهة اليسرى لفينورد ولكن باتريسيو يشتت الكرة بيديه قبل أن تصل للمهاجم

41' تسديدة ووووية من أوركون لاعب فينورد ولكن باتريسيو يمسك بالكرة

39' عررضية من الجهة اليمنى لروما ولكن الكرة تصل مباشرًة في يد حارس فينورد

31' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول زانيولو يسجل الهدف الأول لروما، تمريرة طولية رائعة بإتجاه زانيولو الذي يستلم الكرة بشكل رائع ويلمس الكرة بصورة جميلة في المرمى

28' تسديدة من جناح فينورد سينستيرا ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتصل سهلة في يد باتريسيو

24' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب تراونر مدافع فينورد بعد تدخل قوي على أبراهام

22' مرور أكثر من ثلث ساعة بدون أي تسديدة واحدة على المرمى من جانب الفريقين

17' تبديل اضطراري لروما بخروج ميختاريان ودخول أوليفيرا

15' ميختاريان يسقط متألمًا للإصابة

7' عرررضية قوووية من كارسدروب ولكن دفاع فينورد يشتت الكرة

4' سيطرة واستحواذ من جانب فينورد في بداية اللقاء

انطلاق المباراة

تشكيل روما:

التشكيل | 3-1-4-2

روي باتريسيو

جيانلوكا مانشيني - روجير إيبانيز - كريس سمولينج

برايان كريستانتي

نيكولا زالفيسكي - هنريخ ميختاريان - لورينزو بيلجريني - ريك كارسدورب

تامي أبراهام - نيكولو زانيولو

تشكيل فينورد:

التشكيل | 4-2-3-1

جوستين بيلو

تايرل مالاكيا - ماركوس سينيسي - جيرنوت تراونر - لوتشاريل جيرترويدا

أوركون كوكو - فريدريك أورسنيس

لويس سينيسترا - جوس تيل - ريس نيلسون

سيريل ديسيرس

تأهل فينورد للنهائي عقب الفوز على مارسيليا بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين، في حين أن روما صعد للمباراة الختامية عقب التغلب على ليستر سيتي بنتيجة 2/1 في اللقائين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة روما ضد فينورد بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، على ملعب طيران ألبانيا.