روما سيفتقد خدمات زاباكوستا لأربعة أسابيع

اللاعب شارك في ديربي روما أمام لاتسيو منذ يومين

فيسبوك تويتر بلال محمد

يواجه زاباكوستا، الظهير الأيمن لنادي روما خطر الابتعاد عن الملاعب لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد إصابته في ربلة السابق.

وشارك الوافد الجديد إلى ذئاب العاصمة، لأول مرة أمام لاتسيو يوم الأحد الماضي، في ديربي العاصمة والذي انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخضع اللاعب صاحب الـ 27 عاماً إلى الفحوصات الطبية، في وقت سابق من اليوم والتي أكدت إصابته في ربلة السابق من الدرجة الثانية.

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وبالرغم من وجود فترة توقف دولي، إلا أن روما سيفقد خدمات اللاعب الإيطالي، لمدة تصل إلى سبيع مباريات، بما فيهم مباراتين في الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر ان زاباكوستا، انضم إلى روما في فترة الانتقالات الحالية قادماً من تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع خيار تمديد لبقية الموسم.