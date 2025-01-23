وكأن معاناته الحالية لا تكفي! .. روما يزيد من "متاعب" سعود عبدالحميد ويعلن صفقته الجديدة رسميًا

سعود عبدالحميد يُعاني من "التهميش" في روما حاليًا..

وجّه نادي روما، صدمة جديدة إلى سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ الذي يُصارع من أجل حجز مكانٍ له في "التشكيل الأساسي".

سعود انضم إلى روما في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

ولم يشارك الظهير الأيمن السعودي في بداية مسيرته مع روما، إلا لدقائق قليلة للغاية، قبل أن يظهر في عدة مباريات خلال شهر ديسمبر 2024 تحديدًا؛ ولكنه عاد ليصبح حبيسًا لـ"دكة البدلاء" مرة أخرى.

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ووسط صراع اللاعب للعودة إلى "التشكيل الأساسي"؛ أعلن نادي روما مساء اليوم الخميس، التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي ديفين رينش، قادمًا من صفوف العملاق المحلي أياكس أمستردام.

ونشر فريق العاصمة الإيطالية مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يقدم فيه صفقته الجديدة؛ مع تعليق: "مرحبًا بك في روما، رينش!"، مصحوبًا بعلم بلده هولندا.

رينش يبلغ من العمر 22 سنة، حيث تدرج في مختلف الفئات السنية لنادي أياكس أمستردام، قبل الصعود إلى الفريق الأول في نوفمبر 2020؛ حيث لعب 156 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مسجلًا 10 أهداف وصانعًا 12 آخرين.

وهذه الصفقة تزيد من متاعب سعود مع روما؛ حيث أصبح هناك لاعب آخر ينافسه على مركز "الظهير الأيمن"، مع كلٍ من زكي تشيليك وبوبا سانجاري، إلى جانب أليكسيس ساليمايكيرس الذي يلعب بهذا المكان في خطة "3-5-2".

جدير بالذكر أن سعود عبدالحميد شارك في 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، بواقع 315 دقيقة في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا هدفًا وصانعًا آخر.