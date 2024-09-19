"حان الوقت لسماع أصواتنا" .. أول قرار من رابطة مشجعي روما بعد إقالة دانييلي دي روسي!

المعركة تشتعل في روما..

في أول رد فعل.. اتخذت رابطة مشجعي روما الإيطالي، قرارًا مثيرًا للغاية؛ بعد إقالة أسطورة النادي دانييلي دي روسي، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

إدارة روما فاجأت العالم أجمع؛ بإقالة دي روسي من تدريب الفريق، بعد مرور 4 جولات فقط من مسابقة الدوري الإيطالي؛ وذلك بالرغم من تجديده عقده مع النادي مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2027.

وأعلنت رابطة مشجعي روما في بيان رسمي، مساء يوم الخميس، تحت عنوان "لقد حان الوقت لسماع أصواتنا"، مقاطعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام أودينيزي، في النصف ساعة الأولى.

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وقالت الرابطة في بيانها: "ندعو جميع المشجعين من مختلف القطاعات، للمشاركة في الاحتجاج، الذي سيشهد بقاء المدرج الجنوبي بالكامل (خاليًا)، لمدة نصف ساعة من المباراة".

وأشارت الرابطة إلى أن هذه المقاطعة؛ تتضمن عدم حضور عمليات الإحماء، التي تسبق المباراة التي يستضيفها ملعب "الأولمبيكو"، أو غناء النشيد الخاص بنادي العاصمة الإيطالية.

ويخوض روما مواجهة أودينيزي، تحت قيادة المدير الفني الكرواتي إيفان يوريتش - لأول مرة -، والذي تعاقد معه النادي خلفًا لدي روسي، وبعقد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن روما سيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أودينيزي، مساء يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي 2024-2025.