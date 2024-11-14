رسميًا | المدرب الثالث لسعود عبد الحميد .. روما يُعلن عودة "صانع معجزة" ليستر سيتي

اللاعب السعودي عمل مع مدربين بالفعل في النادي الإيطالي

أعلن روما رسميًا تعيين كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ليخلف المدرب المقال إيفان يوريتش.

صاحب الـ73 عامًا سيكون المدرب الثالث للنجم السعودي سعود عبد الحميد في الفريق العاصمي الإيطالي، حيث سبق أن بدأ موسمه مع دانييلي دي روسي ثم عمل مع يوريتش وسيبدأ عقب عودته من مهمته الدولية مع المنتخب الوطني العمل مع رانييري.

النادي أوضح خلال بيانه الرسمي أن المدرب الإيطالي المخضرم سيتولى منصب المستشار الرياضي لملاك النادي بعد نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن البحث عن مدرب جديد سيستمر وسيكون لرانييري رأيًا في ذلك الملف أيضًا.

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رانييري، الذي صنع معجزة ليستر سيتي بقيادته عام 2016 للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، كان قد تولى تدريب روما مرتين سابقًا، الأولى من سبتمبر 2009 وحتى فبراير 2011 وقتما قاده لاحتلال الوصافة في الدوري المحلي، والثانية من مارس 2019 وحتى يونيو من العام ذاته، وهذه المرة أنهى الموسم في المركز السادس، وقد سبق أن مثل الفريق كلاعب كذلك.

يُشار إلى أن المدرب، الذي عمل في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا، كان قد اعتزل التدريب في مايو 2024 بعدما تلقى الهزيمة مع كالياري أمام فيورنتينا (3-2)، ضمن الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي 2023-2024، لكنه تراجع عن قراره للعمل مع النادي الذي يُشجعه.