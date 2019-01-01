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الانتقالات

روما في مفاوضات لضم إسماعيل بن ناصر

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اللاعب الجزائري قريب من اللعب في العاصمة الإيطالية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن روما بدأ مفاوضاته لضم إسماعيل بن ناصر لاعب وسط إمبولي.

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وأوضحت الصحيفة أن مونتشي المدير الرياضي لفريق العاصمة متواجد حاليًا في ميلانو حيث مركز سوق الانتقالات الإيطالي للحديث مع مسؤولي إمبولي حول اللاعب الجزائري، بجانب أعمال أخرى متعلقة بالسوق.

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ويدور الحديث بين الأطراف المتفاوضة على انتقال اللاعب صاحب الـ21 عامًا لروما حاليًا لكن مع بقائه معارًا لإمبولي حتى نهاية الموسم الجاري، حيث لا يرغب النادي التوسكاني في التخلي عنه وسط الموسم خاصة أنه يُمثل أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وشارك بن ناصر في 19 مباراة من السيري آ هذا الموسم صنع خلالها هدفاً واحداً، بجانب لعبه مباراة واحدة في كأس إيطاليا، وقد انضم اللاعب لإمبولي صيف 2017 من آرسنال مقابل مليون يورو.

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