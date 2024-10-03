مستعينًا بتوتي ودي روسي .. خصم روما الأوروبي يستفز ملاك الذئاب بطريقته الخاصة!

مباراة منتظرة في السويد اليوم

يستضيف نادي إلفسبورج السويدي اليوم روما الإيطالي في مباراة الجولة الثانية من الدوري الأوروبي، وهي مناسبة خاصة للفريق والمدينة بأكملها، حيث تلك أول مرة تستضيف مباراة أوروبية كبرى منذ 11 عامًا، وقد استعد الجمهور جيدًا للقاء وحضر مفاجأة لن تكون سارة لملاك خصمه.

روما يعيش على صفيح ساخن منذ إقالة المدرب دانييلي دي روسي، حيث يرفض جمهوره القرار تمامًا ويقوم باحتجاجات كبرى على عائلة فريدكين مالكة النادي، وقد وصل الأمر إلى رسائل تهديد بالقتل دفعت الرئيسة التنفيذية لينا سولوكو للاستقالة.

صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أوضحت أن الجمهور السويدي يقف قلبًا وقالبًا مع نظيره الجالوروسي، حيث بجانب الاستعدادات الكبرى في المدينة والملعب لإقامة المباراة، يُحضر لاحتجاجات ضخمة ضد العائلة الأمريكية، والتي تأتي ضمن رفض العشاق لسيطرة الملاك والشركات على الأندية وحفاظًا على الجمال المتبقي في كرة القدم، على حد وصفهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن الجمهور السويدي تداول بقوة عبر السوشيال ميديا صورًا للثنائي فرانشيسكو توتي ودي روسي، إذ يُعدان العدو الأبرز لعائلة فريدكين، واحدة منهما أظهرت النجمين بقميص إلفسبورج مع التعليق "يقفان في صفنا اليوم"، وتتوقع المصادر أن تُرفع صور اللاعبين اليوم في المدرجات.

يُشار إلى أن الدوري السويدي والألماني يُطبق قاعدة 50+1 والتي تمنع تمامًا انتقال 51% من أي نادٍ إلى ملكية شخص واحد أو شركة ما، إذ لابد أن تكون أسهم مملوكة للناس.