"شخص مثير للاشمئزاز" .. أنطونيو كاسانو يستغل أزمة نهائي الدوري الأوروبي للهجوم على جوزيه مورينيو!

الكثير من التداعيات تفاقمت بعد أحداث نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية..

يبدو أن حرب التصريحات بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما، والإيطالي أنطونيو كاسانو مهاجم "الجيالوروسي" السابق، لن تتوقف أبدًا في وقت قريب، بعدما شن الأخير هجومًا جديدًا على المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية.

كاسانو قرر استغلال خسارة روما أمام إشبيلية الإسباني في نهائي الدوري الأوروبي قبل أسبوع، وسلوك مورينيو أثناء وبعد المباراة لانتقاد المدرب البرتغالي عبر قناة كريستيان فييري أسطورة إيطاليا عبر موقع "تويتش".

مورينيو شن هجومًا عنيفًا على الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور أثناء المباراة، وهاجمه بعدها بضراوة، لدرجة القيام بسبه في موقف السيارات بملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

وقال كاسانو في تصريحاته: "الحكم ارتكب بعض الأخطاء، لكنه تمامًا مثل اللاعبين الذين لا يسجلون الأهداف، لم يكن تايلور على مستوى المهمة".

وأضاف: "كل ما حدث بعد أن بدأ مورينيو النزول إلى موقف السيارات للاحتجاج، مقاطع الفيديو وصلت بسرعة إلى الجميع، وبعد ذلك رأينا عائلة الحكم مذعورة بالفعل".

وأكمل: "قال إنه ذاهب في إجازة، وآمل ألا يعود أبدًا إلى إيطاليا، إنه شخص مثير للاشمئزاز، خلال عامين في روما لم يفعل شيئًا سوى المعارك، أفسد صورة النادي ولم يهتم بمصلحة الكيان".

واختتم كاسانو: "آمل أن يذهب إلى البرتغال، وألا يعود للتدريب في إيطاليا مرة أخرى".