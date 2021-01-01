رومان سايس: هكذا أستطيع التكيف على الصيام واللعب في رمضان

هكذا قال المغربي..

قال النجم المغربي ولاعب نادي وولفرهامبتون رومان سايس إنه يستطيع التكيف على اللعب في رمضان تحت تأثير الصيام من خلال التعامل مع الموقف بشكل عادي دون تفكير في عواقبه.

وتلعب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والجولات الحاسمة منها خلال الشهر الحالي، وبالنسبة للاعبين المسلمين فإن معاناة الصيام تضاف إلى معاناة الوقت الحاسم في شهر رمضان.

وحول ذلك، وفي حديث مع بي بي سي، أكد رومان سايس أن الأمور تمر من خلال عدم التفكير فيها بشكل مختلف، لأن ذلك سيجعلها أكثر صعوبة بكل تأكيد على عكس التعامل معها بشكل عادي.

وقال: "إذا وضعت في رأسك أنك في الغد لديك حصة تدريبية صعبة وشاقة وأنك ستكون صائمًا كذلك في هذا الوقت مما سيزيد من صعوبة ومشقة التدريبات فإن ذلك سيجعلها صعبة بالفعل".

وأضاف: "أفضل التعامل معها بشكل عادي وعدم التفكير كثيرًا في مشقة الأمر حتى لا يكون صعبًا، وهكذا أستطيع التكيف على اللعب تحت تأثير الصيام عادة، الأهم أن تحافظ على نفس العقلية".

— Match of the Day (@BBCMOTD) April 23, 2021

وحول زميله ليندر ديندونكر قال: "العلاقة بيننا خاصة وجيدة جدًا، إنه في أوقات الصيام لا يأكل أمامي ولا يشرب احترامًا لي، على الرغم من إحضار بعض الكعك من أجل عيد ميلاده".

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يذكر ان هناك العديد من اللاعبين المسلمين حول العالم يلعبون تحت تأثير الصيام، خاصة مع دخول شهور رمضان في الأوقات الحساسة من الموسم الأوروبي، عكس السنوات الماضية.