رومارينيو يرفض عرضًا داخل السعودية.. وينتظر رد الاتحاد على رغبته

الغموض يحيط بموقف البرازيلي مع العميد

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فتحت إدارة نادي التعاون برئاسة أحمد الرشود، خطوط اتصالات مع أكثر من لاعب خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض غياب الإسباني ألفارو ميدران المنتقل لصفوف نادي الاتفاق.

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وكشفت صحيفة "عكاظ الرياضية"، أن إدارة التعاون تواصلت مع البرازيلي رومارينيو، لاعب اتحاد جدة لتدعيم صفوف الفريق، لكنه رفض بحثًا عن الانتقال للشباب، وينتظر الآن موافقة ناديه الحالي.

ويحيط الغموض بموقف البرازيلي مع العميد في ظل امتلاكه عروضًا مميزة للرحيل، بحسب ما أكد وكيل أعماله في تصريحات سابقة.

وشارك رومارينيو هذا الموسم في 22 مباراة مع اتحاد جدة في جميع المسابقات، استطاع خلالها أن يسجل 7 أهداف ويصنع 3 أهداف لزملائه، بينما لم تحسم إدارة الاتحاد موقفها النهائي من رحيل اللاعب.

وكانت إدارة التعاون قد استفسرت قبل أيام عن البرازيلي كورنادو ولكنه لم يرحب بفكرة الانتقال من اتحاد جدة، مفضلا استكمال عقده مع العميد.

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ويعيش الاتحاد أوضاع صعبة على المستوى المحلي خلال الموسم الحالي بعدما تراجع ترتيب في دوري روشن للمحترفين إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

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