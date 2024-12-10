"أزمة المنشطات لم تؤثر عليه" .. رومارينيو ينثر سحره ويقود نيوم لانتصار مهم في دوري يلو

اللاعب يواجه أزمة كبرى في الملاعب السعودية بعد سنواتٍ من الإبداع..

بعد أقل من 24 ساعة على أزمة "المنشطات".. قدّم النجم البرازيلي رومارينيو، أداءً أبهر عشاق الساحرة المستديرة؛ ليقود نادي نيوم للفوز على ضيفه العربي (3-1)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى.

رومارينيو الذي سيُكمل عامه الـ34 في الشهر الجاري، مُتهم بتناول "مواد منشطة"، حيث جاءت عينته "إيجابية"؛ وسط تأكيدات من مصدر مُقرب من مهاجم نيوم، بأن الأخير كان يريد إنجاب طفل ثان؛ لذلك.. ذهب إلى أحد الأطباء، الذي كتب له بعض الأدوية "المخالفة"، دون علم اللاعب.

وحتى إنهاء الإجراءات وإصدار القرار.. تسمح اللوائح والقوانين بمشاركة النجم البرازيلي مع فريقه، بـ"شكل طبيعي" في المباريات الرسمية؛ وهو ما حدث اليوم الثلاثاء، عندما لعب "أساسيًا" ضد نادي العربي.

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وسجل رومارينيو هدفين رائعين خلال المباراة؛ أولهما جاء في "الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع" من عمر الشوط الأول، عندما قطع الكرة من منتصف الملعب، قبل أن يراوغ حارس مرمى العربي، ويسكن الكرة داخل الشباك.

أما الهدف الثاني الذي سجله رومارينيو؛ جاء بعد استلامه الكرة من خارج منطقة الجزاء، ثم الدوران والتسديد على يمين مرمى حارس العربي، في الدقيقة 92 أو "الثانية من الوقت بدل الضائع" من عمر المباراة.

وكان رومارينيو قد انضم إلى نيوم، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ الذي مثّله لمدة 6 سنواتٍ كاملة، محققًا معه ثنائية دوري المحترفين وكأس السوبر المحلي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم وصل إلى النقطة 32، بعد الانتصار على العربي؛ في "صدارة" جدول ترتيب دوري يلو، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.