رومارينيو: مباراة الشباب ستكون حاسمة في مشوارنا بالدوري

رومارينيو أبدع في لقاء الاتحاد والوحدة

تحدث البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد معلقًا عن تسجيله "هاتريك" في مرمى الوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد حقق الفوز على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ليتواجد العميد في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وقال رومارينيو في تصريحات عقب اللقاء لقنوات "الرياضية السعودية": "سعيد بالتأكيد بعد إحراز الهاتريك في مرمى الوحدة، وهدفي الأول هو مساعدة الفريق بكل تأكيد، سواء بالتسجيل او الصناعة".

وأضاف البرازيلي خلال تصريحاته: "الدوري لم يحسم حتى الآن، ومازال هناك الكثير، ونسعى لنكون في مستوى مميز خلال المباريات المقبلة".

وتابع رومارينيو في تصريحاته قائلًا: "مباراة الشباب المقبلة قد تكون حاسمة على مستوى النقاط بيننا وبينهم، ونسعى لتحقيق الفوز بها بكل تأكيد".

الاتحاد يتواجد حاليًا في المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 38 نقطة حيث سينفرد بالمركز حال تعثر الأهلي الذي يتواجد في المرتبة الرابعة برصيد 35 نقطة.