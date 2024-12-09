جهل منه أم تصرف مقصود؟ .. رومارينيو يفاجئ الجماهير السعودية بعد اتهامات سقوطه في فخ "المنشطات"

رومارينيو مهدد بالإيقاف إذا ثبتت الاتهامات عليه..

أثار النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوم السعودي، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد أنباء اتهامه بـ"تناول المنشطات".

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رومارينيو الذي سيُكمل عامه الـ34، في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، انضم إلى نيوم في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، الذي مثّله في الفترة من 2018 إلى 2024.

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ومساء اليوم الإثنين.. فجّرت شبكة قنوات "الكأس" القطرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن عينة النجم البرازيلي للكشف عن المنشطات جاءت "إيجابية"؛ في انتظار التأكيدات الرسمية من الجهة المختصة.

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هذا الخبر المدوي.. تداولته الصفحات الجماهيرية الكبيرة، المنتمية إلى نادي الاتحاد - فريق اللاعب السابق -؛ ليقوم رومارينيو بالتفاعل معها، بشكل مفاجئ وغريب للغاية.

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رومارينيو وضع "لايك أو إعجاب" على خبر سقوطه في فخ "المنشطات"، والتي نشرته إحدى الصفحات الجماهيرية المنتمية لنادي الاتحاد؛ ما أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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البعض اعتبر أن النجم البرازيلي أكد بهذا "الإعجاب"، تناوله المنشطات بالفعل؛ بينما أشار البعض إلى أن اللاعب، من الممكن أن يكون قد قام بهذا التصرف بـ"الخطأ"، أو أنه لم يفهم مضمون الخبر من الأساس، وأن ما لفت نظره هو صورته بقميص العميد الاتحادي.

جدير بالذكر أن رومارينيو سجل 93 هدفًا وصنع 30 آخرين، في 213 مباراة رسمية خلال فترة لعبه بقميص الفريق الأول لنادي الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى نيوم، الذي أحرز له 8 أهداف مع صناعة 4 آخرين، في 11 لقاءً - حتى الآن -.