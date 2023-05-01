روشن على صفيح ساخن .. "دوري جورجينا" و"دوري أم أحمد" يقود المشجعين السعوديين للسجن!

زهيرة عادل
|
Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo (C) reacts during the Saudi Pro League football match between Al-Hilal and Al-NassrGetty
دوري روشن السعوديالنصرالإتحادالهلالالشبابثقافة

"الطقطقة" والتلاسن قد يقودان مشجع للسجن، وتحميل رؤساء أندية دوري روشن السعودي وإدارييه المسؤولية

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

يبدو أن الأمر لم يعد مجرد "طقطقة" بين جماهير الأندية السعودية وبعضها البعض، بعد ما كشف عن المحامي فهد بارباع، خلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

بالأمس، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم طلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي لنادي الشباب، 80 ألف ريال، في ظل هجومه على الحكام عقب مواجهة الاتحاد، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وتلميحاته بتوجيه اللقب للعميد.

وتعليقًا على هذه العقوبة، قال بارباع: "اقترح منع رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارات وإداريي الأندية من التصريح عقب المباريات، هم تصدر ضدهم عقوبات من لجنة الانضباط حال خروجهم عن النص في تصريحاتهم، لكن المشجع العادي إذا كتب عبر تويتر أن الدوري موجه للاتحاد وتم اللجوء للمحكمة الجزائية يعاقب بعقوبات قد تصل للسجن!".

وأضاف: "الرياضة أخلاقيات وليست إثارة، غير معقول أن يتم توجيه الرأي العام أن الدوري موجه للاتحاد، هذا غير صحيح وليس واقعيًا، التعصب الرياضي يبدأ من مسؤولي الأندية، البداية بتصريح ثم يشتعل الجمهور في تويتر، الجميع من حقه الانتقادات، لكن بأسلوب معين، فالمسؤول قدوة لجمهوره".

حديث بارباع عن العقوبات ليس مقتصرًا عمن يتحدثون عن توجيه الدوري للاتحاد فقط، إنما يخص كافة المشككين في نزاهة دوري روشن، فهناك من أطلق عليه "دوري جورجينا"، في تلميح لتوجيه اللقب للنصر الذي يقوده النجم البرتغالي ونسبة لصديقته جورجينا رودريجيز.

كذلك هناك من أطلق عليه "دوري أم أحمد"، اللقب الذي بدأ من الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد".

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

479562 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
479562 الأصوات

اختيارات المحررين