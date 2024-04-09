روسيل يدافع عن نفسه: أنا غاضب للغاية!

الرئيس الأسبق لبرشلونة يتحدث!

دافع ساندرو روسيل الرئيس الأسبق لنادي برشلونة عن نفسه بعد ظهور أدلة جديدة في القضايا التي تمت محاكمته فيها منذ عام 2017 بتهم غسيل الأموال.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات لراديو كتالونيا، حيث أكد روسيل أنه لن يتوقف عن البحث عن الحقيقة.

وقال روسيل: "أنا غاضب للغاية ولكنني لن أتوقف، سأستمر حتى النهاية، الأدلة الجديدة التي ظهرت ستساعدنا في الدفاع عن أنفسنا".

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وأضاف: "لقد شكيت في الأمر أنا والمحامي الخاص بي بالفعل، وبالفعل تقدمنا بشكوى حول الأمر".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن روسيل قد تعرض لعملية خيانة من مفوضة الشرطة الإسبانية خوسيه مانويل فياريخو الذي ورطه في تحقيقات تخص مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.