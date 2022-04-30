روسو في ورطة قبل مواجهة الشباب في ديربي الرياض!

يبدو أن المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو يعاني من ورطة حقيقية قبل مواجهة الشباب في ديربي الرياض، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

النصر سيواجه الشباب مساء يوم الجمعة القادم، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مرسول بارك في تمام الثامنة و50 دقيقة بتوقيق مكة المكرمة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جوناثان رودريجيز يعاني من إصابة، قد تجعله يغيب عن مواجهة الشباب القادمة، التي ستقام يوم الجمعة القادم.

جوناثان رودريجيز سيخضع لفحص بالأشعة، من أجل تحديد موقفه، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات فريقه مساء الجمعة، حيث يشعر بآلام شديدة في عضلة السمانة، وأيضًا في عضلة الفخذ الخلفية.

روسو يدرس حاليًا كيفية الخروج من الأزمة التي يعاني منها الفريق في الهجوم، خاصة بعد إصابة الكاميروني فينسنت أبو بكر، والتي ستجعله يغيب عن الملاعب مدة طويلة.

النصر يفتقد أيضًا خدمات المهاجم عبد الفتاح آدم بسبب الإصابة، لينضم إليه أبو بكر وجوناثان، ويصبح العالمي حاليًا بلا مهاجم في مباراة الشباب القادمة.

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ويحتل نادي النصر المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 47 نقطة.