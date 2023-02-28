رودي جارسيا يسير على خطوات نونو سانتو لحل مشكلة الإصابات الكثيرة

النصر والاتحاد يمران بأزمة غيابات كبيرة

يُعاني الاتحاد والنصر من أزمة كبيرة تتمثل بغياب عديد لاعبيهم بسبب الإصابة، ونتحدث هنا عن عناصر مهمة مثل تاليسكا وعبد الرزاق حمدالله وأحمد شراحيلي وعبد الرحمن غريب وأيمن يحيى.

نونو سانتو المدير الفني للاتحاد لجأ لفريق الشباب في النادي واختار عددًا من لاعبيه للتدرب مع الفريق الأول، حيث أفادت صحيفة الرياضية السعودية أنه ضم الخماسي المعتصم صديق والبراء عداوي وعبد الإله الشهري وفيصل العيسي وتركي الجعدي قبل مواجهة الرائد الأخيرة، وقد أبقى على 4 منهم قبل مواجهة الخليج الجمعة القادم ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

رودي جارسيا المدير الفني للنصر سار على نهج سانتو، حيث عقد اجتماعًا مؤخرًا مع جوران فوسيفتش مدرب الفئات السنية للفريق وطلب منه تحديد العناصر القادرة على خدمة الفريق في تلك الأزمة الصعبة وخاصة في مركز الجناح.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن المدرب الفرنسي وخلال اجتماعه بنظيره الكرواتي طلب معلومات كاملة عن إحصائيات اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم للمشاركة في المران اليوم قبل الاستعانة بهم في المباريات القادمة.

النصر سيُواجه الباطن ضمن الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، وذلك مساء يوم الجمعة القادم في مرسول بارك.