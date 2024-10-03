"سعداء بوجود ميليتاو ولكننا نحتاج مدافع آرسنال" روديجر يرشح لاعب جديد للانضمام للملكي ويدافع عن مبابي

روديجر يدافع عن كيليان مبابي...

نفى أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، أن يكون كيليان مبابي قد تسبب في أي مشاكل داخل غرفة خلع ملابس الميرينجي، كما يرى المدافع الألماني، أن التعاقد مع لاعب آرسنال، سيكون مفيدًا للفريق.

وقال روديجر، عن تأثير مبابي داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد في تصريحات لبرنامج" inside scoop": "البعض يقول إن كيليان مبابي، سيفسد الأجواء داخل غرفة خلع الملابس، ولكنه لاعب متواضع وناضج وذكي للغاية، إنه يؤدي دوره ويسجل الأهداف".

وتابع: "دائمًا ما تواجد لاعبين كبار مع ريال مدريد، وقدموا مستويات جيدة، وسيكون مبابي منهم، وسيكتب قصته الخاصة، إنه بالفعل على الطريق الصحيح".

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وتطرق المدافع الألماني، للحديث عن موهبة برشلونة، لامين يامال وقال: "لامين أمام مستقبل ضخم، إن شاء الله سيظل بصحة جيدة، اللاعب تواجد ويقود فريقه وهو في السابعة عشر من عمره، أمامه مستقبل مشرق".

وعند سؤال روديجر، عن لاعب يتمنى التعاقد معه لدفاع ريال مدريد، قال: "أنا سعيد للغاية بوجود إيدير ميليتاو، العائد من الإصابة بالرباط الصليبي، وهو يستعيد أفضل مستوياته، هناك ضغط من المباريات، لذا فإن وجود ويليام ساليبا معنا سيكون رائعًا".