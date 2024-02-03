روديجر لا يتدرب .. الكشف عن خطة أنشيلوتي لتعويض الألماني أمام أتلتيكو مدريد!

ريال مدريد في ورطة قبل ديربي مدريد وأنشيلوتي يجد الحل...

دخل ريال مدريد، في ورطة قبل المباراة الهامة أمام أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني، بسبب إصابة أنطونيو روديجر، مدافع الفريق ولكن كشف كارلو أنشيلوتي عن خطته للخروج من تلك الأزمة.

وتعرض المدافع الألماني، إلى إصابة في الفخذ أثناء فوز فريقه على خيتافي، مساء الخميس الماضي، وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب لم يعد إلى تدريبات فريقه حتى الآن.

وسيستضيف ريال مدريد، جاره أتلتيكو، مساء غد الأحد ضمن قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع "ذا أثليتك" فإن كارلو أنشيلوتي، يفكر في خطة بديلة لتعويض غياب روديجر، عن ديربي مدريد، إذ سيعتمد المدرب الإيطالي، على الثنائي ناتشو، وداني كارباخال، في مركزي قلب الدفاع في المباراة.

ويعد روديجر صاحب الـ 30 عامًا، هو المدافع الأساسي، لريال مدريد هذا الموسم، إذ شارك في 21 مباراة، وغاب عن مباراة واحدة فقط بسبب الإيقاف، ويبدو أنه سيغيب عن المباراة القادمة لفريقه بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع وفي جعبته 47 نقطة.