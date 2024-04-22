"لن يكون كل شيء مفزعًا"

أقدم أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، على تصرف مثير مع شرطي بملعب سانتياجو برنابيو، قبل وبعد مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وحقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على برشلونة بنتيجة (3-2) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، ليضع الفريق الملكي قدمًا على منصة التتويج.

وقبل بداية المباراة، وبينما كان لاعبو ريال مدريد في النفق المؤدي للملعب، اقترب روديجر من الشرطي وحاول إخافته بحركة مفاجئة (مازحًا)، وهو ما تقبله الشرطي بابتسامة، حسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "ماركا".

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عقب المباراة، منح المدافع الألماني قميصه كهدية إلى الشرطي نفسه في لفتة طيبة، الأمر الذي دفع حساب رسمي تابع للشرطة إلى نشر صورة الشرطي مع قميص روديجر، وعلق عليها: "لن يكون كل شيء مفزعًا".

ورفع ريال مدريد رصيده بالفوز في الكلاسيكو إلى 81 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 70 نقطة في المركز الثاني.