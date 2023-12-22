رودري يختار أفضل 4 لاعبين في أوروبا من خارج مانشستر سيتي!

3 بصبغة توتنهام ونجم ريال مدريد

اختار رودري، نجم مانشستر سيتي أفضل 4 لاعبين من جميع أنحاء أوروبا هذا الموسم، لكنه تجاهل أي لاعب من "السيتزينيز".

وقال رودري في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ميل": "أعتقد أن بيلينجهام يقوم بعمل رائع في إسبانيا، أما كين فقد تأقلم بشكل جيد للغاية مع كرة القدم الألمانية. وفي إنجلترا أختار ماديسون أو سون لأنهما يقدمان أداءً جيدًا مع توتنهام".

وأثنى رودري على جود بيلينجهام، الذي انتقل هذا الصيف إلى ريال مدريد وأحدث تأثيرًا مذهلاً، حيث سجل 17 هدفًا في 21 مباراة مع العملاق الإسباني هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسلط رودري الضوء على أداء هاري كين، منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ في صفقة صيفية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، وكذلك ما يقدمه جيمس ماديسون وسون هيونج مين مع توتنهام.

ويتصدر كين قائمة هدافي الدوري الألماني قبل العطلة الشتوية، حيث سجل 21 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة، بينما لعب ماديسون دورًا رئيسيًا في سد الفراغ الذي خلفه كين بعد انضمامه إلى توتنهام في الصيف قادمًا من ليستر سيتي.

وقدم ماديسون 3 أهداف و5 تمريرات حاسمة في أول 11 مباراة للموسم، ووصل بتوتنهام إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم تراجع "السبيرز" إلى المركز الخامس منذ تعرض ماديسون لإصابة في الكاحل في نوفمبر الماضي.