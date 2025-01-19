لتعويض غياب رودري .. مانشستر سيتي يفاوض لاعب يوفنتوس

هل سيتمكن مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب وسط يوفنتوس؟

يدرس نادي مانشستر سيتي خياراته لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد غياب النجم رودري بسبب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وأشارت صحيفة "the athletic" إلى أنه من بين الأسماء التي يفكر النادي في التعاقد معها، يأتي البرازيلي دوجلاس لويز، لاعب يوفنتوس الحالي والذي سبق أن كان ضمن صفوف مانشستر سيتي بين عامي 2017 و2019.

لويز، البالغ من العمر 26 عامًا، انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادمًا من أستون فيلا، لكنه لم يترك بصمة كبيرة حتى الآن، حيث شارك في 16 مباراة فقط.

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ويفضل مانشستر سيتي الحصول على اللاعب بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وجود إلزامية الشراء، ومع ذلك، يبدو أن إدارة يوفنتوس تفضل بيع اللاعب أو إعارته مع شرط الشراء الإلزامي، مما قد يعقّد المفاوضات.

دوغلاس لويز ليس الخيار الوحيد أمام مانشستر سيتي، إذ يواصل النادي تعزيز صفوفه بعدة صفقات أخرى، بالتعاقد مع المدافع عبد القدير خوسانوف من نادي لانس الفرنسي، وضم فيتور ريس، مدافع بالميراس البرازيلي، والتفاوض مع المهاجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

أما فيما يخص الظهير الأيسر أندريا كامبياسو من يوفنتوس، فإن الإعجاب به قد لا يتحول إلى صفقة في السوق الحالية.

ومع اقتراب إغلاق فترة الانتقالات في 3 فبراير، يأمل مانشستر سيتي في التوصل إلى اتفاق مناسب يعزز خيارات المدرب بيب جوارديولا في خط الوسط، خاصة إذا ما تغير موقف يوفنتوس بشأن دوجلاس لويز.