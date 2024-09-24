هل انتهى موسمه؟ جوارديولا يرد على السؤال الأصعب عن إصابة رودري!

المدرب الإسباني في ورطة بسبب إصابة مواطنه

خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، من أجل التعليق على الإصابة القوية التي تعرض لها لاعبه رودري وإمكانية غيابه حتى نهاية الموسم.

الدولي الإسباني غادر مباراة آرسنال التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي، وهو متأثرًا بإصابة بتمزق في الرباط الصليبي وفقًا للعديد من التقارير الصحفية كان أبرزها من موقع "ذا أثلتيك".

ووسط التكهنات حول انتهاء موسمه، قال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" قبل مباراة واتفورد بكأس الرابطة "كاراباو كب":"ما زلنا ننتظر قرار الأطباء لمعرفة مدة غيابه بالضبط".

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وأضاف:"عندما نعرف الموقف النهائي سيقوم النادي بالإعلان بشكل رسمي أو سأفعل ذلك بنفسي، ولكنه سيغيب لفترة من الزمن".

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ومن المتوقع أن يؤثر غياب رودري على حظوظ مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بسبب المستويات المبهرة التي قدمها صاحب الـ28 سنة الفترة الأخيرة، والتي جعلته من كبار المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.