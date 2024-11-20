"الأمر كان غريبًا" .. رودري يكشف عن رأيه في حصوله على الكرة الذهبية ويختار الأفضل بين ميسي ورونالدو!

النجم الإسباني يتحدث عن تفاصيل حصوله على الكرة الذهبية

كشف النجم الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، والحائز على جائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم 2024، عن كواليس ما حدث، وحصوله على الجائزة على حساب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وقال فينيسيوس خلال تصريحات لبرنامج "هورميجيرو": "بدأت الشائعات تقول بأن فينيسيوس سيفوز بالجائزة، والأمر كان غريبًا بالنسبة لي، لأن هذا العام لم يكن معروفًا من الفائز حتى يتم فتح الظرف".

وأضاف: "كنت أعتقد أن النتائج تم تسريبها، وذهبت إلى الحفل لأن الترشح ليس أمرًا يحدث كل يوم، وفي يوم الحلف بدأت تصلني رسائل ولم يكن هناك شيء رسمي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "طلب مني المحيطون بي الهدوء، وبدأوا في باريس يهنئونني قبل أن أفوز بها، واتخذت قرارًا بأنني لن أفوز بها حتى لا تكون خيبة الأمل كبيرة لو حدث هذا الأمر".

وعن الأفضل بين ميسي ورونالدو قال رودري: "ليونيل الأفضل لأن كريستيانو تمكن من معادلة أدائه دون موهبة فطرية مثل ميسي، وعندما تلعب ضدهم تلاحظ ذلك على الفور، وكريستيانو كان متألقًا في منطقة الجزاء، إما ميسي فكنت تعلم أن شيئًا ما سيحدث في أي جزء من الملعب".