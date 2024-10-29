ليس فقط رودري وفينيسيوس.. غضب نسائي كبير من حفل الكرة الذهبية

ما أسباب الأزمة؟

يعد حفل الكرة الذهبية لعام 2024 هو أحد أكثر الفعاليات إثارة للجدل على الإطلاق، ليس فقط بسبب اختيار الفائز النهائي بجائزة أفضل لاعب في العالم، وإنما في قرار تحديد يوم الإثنين 28 أكتوبر موعدًا للحدث الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس.

وحصد نجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في العالم على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح مانشستر سيتي، بينما توّجت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم، للمرة الثانية على التوالي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب/لاعبة 30 مرشحًا لكل جنس، إلا أن التمثيل بين الجنسين كان متباينًا بشكل كبير، وذلك بسبب التاريخ الذي تم اختياره للحفل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وللعام الثاني على التوالي، قررت مجلة فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن يقام الحفل في خضم فترة التوقف الدولي لكرة القدم النسائية، ليس ذلك فحسب وإنما قبل ليلة واحدة من مباريات مهمة للمنتخبات.

وبالتالي، مع تشتت غالبية اللاعبات في أنحاء العالم، تمكنت 7 لاعبات فقط من أصل 30 لاعبة مدعوة من حضور الحفل في باريس، بينما لم تتمكن 23 لاعبة أخرى من الحضور.

ونجح نادي برشلونة في ضمان حضور جميع لاعباته المرشحات (6 لاعبات)، إلى جانب اللاعبة الوحيدة الأخرى التي حضرت هي تابيثا تشاوينجا من أولمبيك ليون.

وقالت سارينا ويجمان، مدربة منتخب إنجلترا التي لم تسمح لأي من لاعباتها بحضور الحفل: "إنه أمر مخيب للآمال حقًا، لأنه وقت للاحتفال بكرة القدم النسائية والتكاتف كمجتمع واحد، نريد أن نكون هناك، لكن لدينا عمل يجب القيام به ونحن هنا، سيكون من المفيد جدًا إذا تمكنوا من جدولة هذا الحفل في تاريخ آخر".