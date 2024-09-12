رودري: أفتخر بوضعي في نفس الجملة مع نجم ريال مدريد "العظيم"

النجم الإسباني يطمح لكسر عقدة 64 عامًا

أبدى النجم الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، سعادته بترشحيه ضمن القائمة الأولية للفوز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويتطلع رودري، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا الأخيرة، لإنهاء انتظار إسبانيا المستمر منذ 64 عامًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد ظهوره كأكبر منافس لفينيسيوس جونيور على جائزة هذا العام.

وقال رودري في حديثه لشبكة "ESPN": "بالطبع الفوز بالكرة الذهبية سيكون حلمًا بالنسبة لي، أعلم أن هناك لاعبين إسبان عظماء لم يفوزوا بها مثل إنييستا أو تشافي، وذلك لأنهما كان جزءًا من جيل يضم ميسي وكريستيانو رونالدو".

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وأضاف: "وجود ممثل إسباني قادر على الفوز بالكرة الذهبية يثري الجميع ومصدر فخر لي ولبلادي. نعلم جميعًا في إسبانيا، أن لدينا فائزًا واحدًا فقط، كان لويس سواريز منذ 64 عامًا. لم أشاهده بالطبع ولا أعرف الكثير عنه، لكن كرة القدم هكذا".

وشدد رودري على أنه من أكثر المعجبين بفينيسيوس جونيور، إلا أنه قال إنه يشعر بالإطراء من المشجعين في الشارع الذين يخبرونه بأنه يجب أن يفوز بالكرة الذهبية، موضحًا: "يقول الناس إنني سأقاتل مع فينيسيوس، وهو شخص مميز وأعتقد أنه لاعب عظيم".

وختم: "مجرد المشاركة في هذه المحادثة يجعلني فخورًا جدًا بالعمل الذي قمت به. سيعتمد الأمر قليلاً على ما يراه الناس عندما يصوتون وما يؤمنون به، وبصراحة هناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون".