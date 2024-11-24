"رودري يستحق الكرة الذهبية" .. فلورنتينو بيريز يكشف سبب خسارة فينيسيوس جونيور الجائزة!

رئيس ريال مدريد يوجه رسالة مهمة إلى فينيسيوس جونيور

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سبب عدم حصول نجم ناديه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وحصل لاعب الوسط الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العام الحالي، بينما حصل عليها النسخة الماضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بيريز خلال تصريحات باجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد: "رودري يستحق الكرة الذهبية لكن العام الماضي وليس الحالي، عندما فاز مع فريقه بالثلاثية، ولكن هذا العام كان يجب أن يحصل عليها لاعب من ريال مدريد".

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وأضاف: "لأول مرة في تاريخه؛ نظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل الكرة الذهبية بالتعاون مع وسائل الإعلام الفرنسية ومجلة فرانس فوتبول وصحيفة ليكيب".

وواصل: "هناك صحفيون لا أحد يعرفهم، دخلوا للتصويت هذا العام، وبدون أصوات هؤلاء الصحفيين من هذه البلدان مثل ألبانيا وأوغندا وناميبيا وفنلندا، لكان فينيسيوس جونيور هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية".

واختتم رئيس الريال تصريحاته قائلًا: "عزيزي فيني، أريد أن تعرف بأن جماهير ريال مدريد فخورة بك للغاية، وكل ما كان عليك أن تتحمله في العديد من الأوقات واللحظات غير العادلة، كل هذا جعلك اللاعب الذي أنت عليه اليوم".