رودريجيو لمودريتش بعد هدفه في الكلاسيكو: اهدأ يا أبي!

حوار طريق بين الثنائي..

راجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحوار الذي دار بين رودريجيو ولوكا مودريتش عبر تويتر بعد نهاية مباراة الكلاسيكو، عندما اعتبر البرازيلي زميله بمثابة "أبيه".

ريال مدريد استطاع أن يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان مودريتش هو صاحب الهدف الثالث بتمريرة حاسمة من رودريجيو.

وبينما يستعد روردريجو للنزول إلى أرضية الملعب ويقف على خط التماس، مرر مودريتش له الكرة عن طريق الخطأ في لقطة طريفة للغاية.

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الدولي البرازيلي بعد الكلاسيكو كتب عبر تويتر موجهًا حديثه لمودريتش "اهدأ، أنا لا أزال خارج الملعب، يا أبي!".

الدولي الكرواتي رد بدوره قائلًا "ولماذا لم تعد الكرة إليّ مرة أخرى، يا بُني؟".

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وهنا جاءت التغريدة الأخيرة لرودريجو الذي افتخر بصناعته هدف الفوز، فقال "ولكنني أعدت الكرة لك بالفعل يا أبي!".

هذه ليست المرة الأولى التي يُسمي فيها رودريجو مودريتش بـ"أبي"، فقد أكد من قبل للصحافة أن تأثير الكرواتي عليه ضخم للغاية وهو بمثابة الأب الروحي له.

يمتلك رودريجو من العمر 18 عامًا فقط، بينما يبلغ مودريتش 35 عامًا، أي تقريبًا ضعف عمره، لذلك يبدو منطقيًا أن يأخذ بينهما المزاح هذا الاتجاه.