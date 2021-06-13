رودريجيز يكشف موقفه من العودة لريال مدريد مع أنشيلوتي!

خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد السابق يوضح موقفه من العودة لصفوف النادي الملكي.

أكد اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز نجم فريق ريال مدريد السابق وإيفرتون الحالي على صعوبة عودته للنادي الملكي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "سيمانا" الكولومبية، وأكد خلالها أن مشواره في ريال مدريد انتهى بالانتقال لإيفرتون.

وقال خاميس عند سؤاله حول مستقبله وإمكانية العودة لريال مدريد: "لا أعلم، لكنني أعتقد أن ذلك لن يحدث، ولو بقيت لمدة عام آخر في إيفرتون فلا بأس بذلك".

"ضوضاء" بيئة راموس تثير الغضب بقوة في إسبانيا!

وأضاف النجم الكولومبي: "لا أعتقد أن كارلو أنشيلوتي سيأخذني لهناك، دائرتي مع ريال مدريد اكتملت بالفعل".

وكان خاميس قد لعب لريال مدريد في الفترة بين 2014 و2020 قبل أن يرحل لنادي إيفرتون ويعمل مع كارلو أنشيلوتي من جديد.

وأعلن ريال مدريد عن عودة كارلو أنشيلوتي لصفوفه بداية من الموسم الجديد بعد رحيل زين الدين زيدان عن الملكي.

جدير بالذكر أن خاميس كان قد لعب 125 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 37 هدفًا، كما صنع 41 هدفًا.