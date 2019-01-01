رودريجيز يتوجه لإسبانيا للتوقيع مع ريال بيتيس
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
يستعد الجناح الإسباني خيسي رودريجيز، للعودة مرة أخرى للملاعب، عن طريق نادي ريال بيتيس هذا الشهر.
رودريجيز قضى فترة طويلة مبتعداً عن الملاعب منذ نهاية إعارته مع ستوك سيتي الموسم الماضي، نظراً لتعرضه لسلسلة من الإصابات.
وبعدما استعاد اللاعب عافيته وتدرب بشكل جيد مع باريس سان جيرمان في الفترة الأخيرة، وجد جناح ريال مدريد السابق فرصة جديدة له في الليجا.
تقارير صحفية أكدت أن صاحب الـ25 عاماً سينتقل إلى بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
ولن يتضمن عقد الإعارة وجود أي بند يتيح للنادي الإسباني شراء رودريجيز الصيف القادم.
"كل ما تكبر تحلى— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019
وتصير أحلى وأحلى
بين القائمين والعارضة
سد بطول العالم كله"
🧱🥅🧤
مع الإعتذار لـ @KadimAlSahirORG 😅 pic.twitter.com/BCRnIHNg0v
ويتواجد حاليًا جينيس كرفخال وكيل أعمال اللاعب في إسبانيا، انتظاراً لقدم رودريجيز لإجراء الفحص الطبي والتوقيع على العقود.
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وتمثل هذه الخطوة فرصة جديدة لرودريجيز، الذي انطلق للمرة الأولى في الليجا عن طريق ريال مدريد في 2016، قبل ان تتم إعارته للاس بالماس وينتقل لباريس سان جيرمان.
وعلى الجانب الآخر تعاقد بيتيس مع الجناح الإسباني، يأتي لتعويض رحيل لاعبه سانابريا إلى جنوى بالميركاتو الشتوي الحالي.