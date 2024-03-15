أشعل وسائل التواصل .. رودريجو يعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا

المواجهة تتجدد بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

علق نجم ريال مدريد رودريجو على مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجمعت القرعة العملاق الإسباني مع حامل لقب البطولة في مواجهة متكررة من آخر نسختين، وإن كان سيتي تفوق في نصف نهائي النسخة الماضية.

ولجأ اللاعب البرازيلي لموقع "X" لإبداء رأيه في القرعة، واكتفى بنشر رمزين "إيموجي" للتعبير عن رأيه، ثم بعد التفاعل الكبير، قام بحذف التغريدة!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشعل تعليق رودريجو السريع مباشرة عقب القرعة موجة من التفاعل على وسائل التواصل بين جماهير الفريقين، ما بين المتحمس ومن سخر من ردة فعله.

وقامت جماهير سيتي بتذكير البرازيلي الشاب بما فعله فريقها الموسم الماضي بالملكي، بينما أبدت جماهير ريال مدريد سعادتها بردة الفعل الحماسية من نجمها.