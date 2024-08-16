رودريجو يحسم موقفه من الاستمرار في ريال مدريد ويبلغ الإدارة!

النجم البرازيلي يحسم قراره بشأن مستقبله مع الميرينجي...

حسم رودريجو، لاعب ريال مدريد، موقفه من النهائي بشأن مستقبله مع فريقه، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيل اللاعب البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، وسط اهتمام ورغبة من مانشستر سيتي، في التعاقد مع اللاعب لتعويض رحيل خوليان ألفاريز، الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رودريجو يريد الاستمرار داخل قلعة سانتياجو برنابيو، ولا يريد الرحيل والانضمام إلى أي فريق آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البرازيلي، يشعر بالسعادة والتقدير داخل صفوف الفريق الملكي، ولن يوافق على أي عرض يصل له، وبالفعل تواصل مع مجلس إدارة ريال مدريد، وأخبرهم بقراره بشأن مستقبله.

وكان رودريجو، قد ساهم في فوز الميرينجي، ببطولة السوبر الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي بعد التغلب على أتالانتا بهدفين دون رد، ومن المتوقع أن يكون جزءًا من التشكيلة الأساسية لفريقه، التي ستخوض أولى مباريات الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل.