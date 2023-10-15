رودريجو يحتج على دوره مع ريال مدريد ويشكر نيمار

رودريجو يتحدث عن الدور الذي يلعبه نيمار في مسيرته مع ريال مدريد

عبر رودريجو نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، عن عدم ارتياحه للدور الذي يلعبه رفقة فريقه الإسباني، موجهًا الشكر إلى زميله بالمنتخب نيمار جونيور نجم نادي الهلال.

ويستعد رودريجو ونيمار لخوض مباراة رفقة المنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ضد منتخب أوروجواي فجر الأربعاء المقبل.

وقال رودريجو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة البرازيل ضد أوروجواي: "لا أحب اللعب في المركز 9 (المهاجم الصريح)، ولكن من المُهم أن تكون قادرًا على أداء وظائف مختلفة، وأوضحت من قبل أنني لدي القدرة على اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر".

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واستطرد قائلًا: "هنا مع المنتخب البرازيلي أستطيع التحرك في جميع أنحاء الملعب، وهو ما يُساعدني على اللعب، ولكن من المهم أن تكون قادرًا على اللعب في أكثر من مركز، لأن ذلك يُزيد من فرص عدم استبدالك".

نجم ريال مدريد أضاف: "نيمار مازال يمتلك نفس الجودة، فهو دائمًا لاعبنا الرئيسي، على الرغم من الانتقادات التي يتلقاها في كثير من الأحيان، إلا أن من يعرفه عن قرب يجده مختلفًا تمامًا عن الصورة التي يصدرها البعض عنه".

واختتم رودريجو تصريحاته قائلًا: "يحزنني رؤية بعض التعليقات السلبية عنه، لأنه ساعدني كثيرًا لأتألق مع ريال مدريد، ويُرسل لي دائمًا رسائل من السعودية، التي تكون مُفيدة لي على أرض الملعب".