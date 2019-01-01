الكأس الوطني الأمريكي

رودريجو: سأغير مركزي في الملعب بناء على طلب زيدان

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مهاجم ريال مدريد الجديد قد نراه يلعب في منتصف الملعب بعد طلب من زيدان
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

كشف رودريجو، لاعب ريال مدريد الجديد، أن المدير الفني للفريق الملكي، ينوي اشراكه في مركز جديد، خلال الموسم الجديد.

وسجل رودريجو، هدف فريقه الوحيد من ركلة حرة مباشرة، في مباراة بايرين ميونخ، والتي خسرها صباح اليوم بثلاثة أهداف لهدف، في بطولة كأس الأبطال الدولية.

وقال مهاجم سانتوس السابق، في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا معتاد أكثر على اللعب في مركز الجناح، ولكن ما يريده المدرب سأقوم به، أنا أشعر بالراحة في ريال مدريد".

وتابع في تصريحاته لجريدة ماركا: "المدير الفني يريدني أن العب في منتصف الملعب".

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وواصل: "لست متأكداً من المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأول، الأمر متروك لزيدان والطاقم لفني لتحديد أفضل طريقة من أجل الاستفادة مني".

وحول هدفه الذي سجله بالأمس في شباك بايرن ميونخ قال: "كنت معتاداً على تنفيذ الركلات الحرة، في سانتوس، لهذا طلب مني زيدان تنفيذ هذه الركلة".

جدير بالذكر ان ثاني، مباريات ريال مدريد التحضيرية، ستكون مساء الثلاثاء القادم، ستكون أمام ريال مدريد.

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