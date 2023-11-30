"ريال يمنعني" .. رودريجو يكشف قرار مدريد بخصوص شجاره مع ميسي!

واقعة مثيرة للجدل بين النجمين في لقاء البرازيل والأرجنتين الأخير

تحدث نجم ريال مدريد رودريجو عقب قمة نابولي بدوري الأبطال عن ما حدث بينه وبين ليونيل ميسي في مباراة البرازيل والأرجنتين الأخيرة.

وأظهرت العدسات ميسي وهو يمسك لاعب ريال مدريد الشاب عقب أن نعته الأخير ومنتخب بلاده بالجبناء، الأمر الذي تسبب بجدل كبير مؤخراً.

وعلق رودريجو في تصريحات نقلتها "ماركا" وقال ضاحكاً: "ما حدث مع ميسي؟ ريال مدريد يمنعني من الكلام".

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وحول رحيل مدربه في الملكي كارلو أنشيلوتي لتدريب البرازيل: "لا أعرف لأنه لا يتحدث معنا في هذا الأمر، وكذلك رئيس الاتحاد البرازيلي".

وسجل رودريجو هدف ناديه الأول في الانتصار على نابولي 4-2 لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ليضمن الملكي صدارة المجموعة.